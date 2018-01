Starkregen und Lawinengefahr im Oberland

Nach dem Wintersturm «Burglind» am Mittwoch hat sich das Wetter immer noch nicht beruhigt. Am Donnerstag regnet es in der ganzen Schweiz anhaltend und zum Teil intensiv.

Besonders betroffen ist das Berner Oberland, wo laut Meteo Schweiz bis am Freitagmorgen 70 bis 90 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet werden. In Kombination mit dem allmählich in den Abfluss kommenden Schmelzwasser steigen die Bach- und Flusspegel an, wie MeteoNews mitteilte.

Zu grossflächigen Überschwemmungen wird es jedoch kaum kommen: das Bundesamt für Umwelt gibt die Gefahrenstufe 2 von 5, also eine «mässige Hochwassergefahr» heraus.

Grosse Lawinengefahr

Seit Donnerstagmorgen stieg die Schneefallgrenze stark an und lag am Mittag bei 2000 Metern. Oberhalb von 2000 bis 2300 Metern gibt es bis am Freitag 60 bis 90 cm Neuschnee; an exponierten Stellen sogar bis zu 140 cm. Zusammen mit den erwarteten Orkanböen ergibt sich eine sehr heikle Lawinensituation.

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung gibt die Gefahrenstufe 4 an: Es seien zahlreiche mittlere und grosse Lawinen zu erwarten. Lawinen könnten ausserdem bis in die Täler vorstossen.

Auch im Flachland ist das stürmische Wetter mit Dauerregen nicht ausgestanden: Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen fallen laut Prognose 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Es bleibt auch windig mit Böen zwischen 60 und 80 km/h – die Spitzenwerte vom Mittwoch liegen aber ausser Reichweite.

In der Nacht auf Freitag kommt es zu einer allmählichen Wetterberuhigung. (flo)