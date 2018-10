Spitalexterne Pflege im Fokus

Am Freitag, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr ist im Podium der Bibliothek Spiez die spitalexterne Pflege das grosse Thema an einer Veranstaltung der Arbeitsgruppe SP 60+ Berner Oberland. Die Debatte über die künftige Ausgestaltung der Spitex laufe, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Dabei würden sich folgende Fragen stellen: Wird die spitalexterne Pflege in Zukunft wegrationalisiert? Ist die Versorgungsgarantie in Zukunft noch gewährleistet? Wird die Pflege von Robotern wahrgenommen? Was wird die Alterspflege langfristig beeinflussen? Was sind die Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Spitexorganisationen? Wie wird sich die Finanzierung verändern?

Zu diesen Themen sprechen am Freitagabend: Ursula Zybach, Spiezer SP-Gross- und Gemeinderätin, seit Juli Präsidentin des Berner Spitexverbandes; Therese Frösch, Grünen-Nationalrätin und seit Juni Präsidentin der Spitex Bern; Urs Kernen, Geschäftsleiter der öffentlichen Spitex Interlaken und Umgebung; Peter Fiechter, pensionierter Schulleiter Gesundheitswesen und Präsident der SP 60+ Berner Oberland.

Moderiert wird der Informations- und Diskussionsabend von Alt-SP-Grossrätin Annemarie Kempf Schluchter. Anschliessend werden Fragen aus dem Publikum beantwortet. ()