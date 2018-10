Spiezwilertunnel nach Unfall gesperrt

Wegen des Unfalls im Spiezwilertunnel wurde der Verkehr über die Emdthalstrasse umgeleitet. Bild: Google Street View

Im Tunnel der Autostrasse zwischen Spiez und Mülenen sind am Sonntag kurz nach 11 Uhr zwei Autos kollidiert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, streiften sich die beiden in Richtung Frutigen fahrenden Wagen, gerieten ins Schleudern und prallten in die Tunnelwände.

Eine Beifahrerin wurde für weitere Abklärungen mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, die Fahrzeuglenker und ein weiterer Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt.

Der Spiezwilertunnel war infolge der Unfallarbeiten während rund zwei Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde via Emdthalstrasse eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache aufgenommen. (mb/pkb)