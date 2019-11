Spiezer ist wieder top

«Es ist bereits als Erfolg zu werten, wenn man den Schritt in die Top 10 schafft.» Um sich stetig zu verbessern und neue Tricks zu lernen, sei die Teilnahme an internationalen Turnieren, wie zum Beispiel dem 8. Sauerlandcup in Hagen von diesem Wochenende, unerlässlich. Die mit einem Dreierteam angereiste Schweiz belegte die Ränge 16 (Beat Luginbühl), 18 (Olli Majaniemi, BS) und 31 (Tim Luginbühl, Spiez).

Das aus 32 Spielern bestehende Teilnehmerfeld sei so stark gewesen wie noch nie. Weltweit werden rund 10000 Spieler in einer internationalen Rangliste geführt. Der Schweizerische Tischhockeyverband wurde 2005 gegründet mit der Vision, Tischhockey in der Schweiz bekannter zu machen. Der STHV zählt rund 40 Mitglieder.