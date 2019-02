Am frühen Donnerstagabend wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in der Region Mürren ein Speedflyer seit mehreren Stunden vermisst werde. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann in Begleitung einer zweiten Person im Bereich «Chlys Schilthoren» gestartet, eher er in Schwierigkeiten geriet und abstürzte.