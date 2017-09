Spaziergang durchs Gebirge

Rot ist die Erde zwischen den Steinmäuerchen, die zahllose Generationen um die kargen Felder auf Sardinien aufgeschichtet haben. Noch ein wenig röter als in der Natur leuchten die Felder auf Peter Stählis Aquarellen. Man spürt die Bewunderung des Malers für diese uralte Kulturlandschaft und für die Bauern, die sie geschaffen haben; und man spürt die Wärme der Sonne, die sogar dann noch in den Steinen hockt, wenn sich die roten Felsen in der Dämmerung violett färben.

Farben aus Sonne und Wolken

Gleich neben Sardinien fegt ein kalter Wind über Schottland und die norwegischen Fjorde und reisst nur ab und zu ein Loch in die blauschwarzen Wolken. Die Bilder, die der Bergmaler in den letzten Jahren auf langen Wanderungen im Süden und Norden Europas eingefangen hat, hängen jetzt im Saal des Pflegeheims Weissenau, nur wenige Schritte voneinander entfernt.

Im Zentrum von Peter Stählis Arbeit – und damit auch gleich am Eingang zur Ausstellung in der Cafeteria – stehen aber auch diesmal das Berner Oberland und vor allem die Oberländer Berge. «Schon, als wir die Bilder aufhängten, interessierte dieser Teil die Gastgeber am meisten», berichtet Erwin Kolb, der dem Maler bei der Einrichtung der Ausstellung geholfen hat. «Immer wieder blieben Bewohner stehen, um mit uns zu diskutieren und zu beraten, wo die Bilder am besten zur Wirkung kommen.»

Damit begann schon während der Vorbereitung das, was sich Heinz Witschi vom Heimverband Weissenau bei der Begrüssung der Vernissagegäste am Freitag wünschte: dass die Ausstellung ein Treffpunkt werden möge für Interessierte von inner- und ausserhalb des Heims.

Das Wesen der Berge

Die Chancen stehen weiterhin gut. Denn zu den Bergen haben wohl alle Generationen einen Bezug, meinte Kolb in der Einführung. «Und Peter Stähli gelingt es, das Wesen der Berge zu erfassen.»

Eingestimmt auf das Thema, das Maler und ihr Publikum seit der Romantik bewegt, wurde das Vernissagepublikum von den Querflötenschülerinnen Jessica Bos und Corina Walker, die von ihrer Lehrerin Charlotte Kalberer begleitet wurden und die die Zuhörer mit ihrer Musik beeindruckten und berührten.

Die Ausstellungist bis 22. Oktober 2017 täglich von 9–17 Uhr geöffnet. (Berner Zeitung)