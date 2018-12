Souverän weist Reglement zurück

«22 Jahre durfte ich die Geschicke des Diemtigtals aktiv mitgestalten», sagte Gemeindepräsident Hans von Allmen am Donnerstagabend an seiner letzten von ihm geleiteten Gemeindeversammlung. Ende Jahr tritt er zurück.

Eine bittere Pille musste Hans von Allmen trotz des grossen Applauses für sein Wirken schlucken: Die 110 in der Sporthalle Diemtigen anwesenden Stimmberechtigten (6,4 Prozent) wiesen – einem Antrag aus der Mitte der Versammlung folgend – das Reglement für Gemeindebeiträge an Strassenbau und -unterhalt zur Neubearbeitung zurück. Eine Neuausgabe war wegen der Aufhebung von Unterabteilungen per Ende 2016 nötig geworden. In einer 20-minütigen Diskussion wurden vor allem angebliche Unklarheiten in Bezug auf den Unterhalt bemängelt.