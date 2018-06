Sorgen um schwindende Vogelzahl und Artenvielfalt

«Im Jahr 1980 baute ich die ersten Nester aus Zement und Sägemehl für Schwalben, weil schon damals die Suche nach geeignetem Nistmaterial infolge Teerung der Naturstrassen kaum Erfolg hatte», erinnert sich der 68-jährige Emil Schmid. Die ersten habe er am Schulhaus Winklen in Frutigen platziert und damit zwei Brutpaaren die Aufzucht ihrer Nachkommen ermöglicht.

Seither seien weit über 2000 Nester dazugekommen. Vom Thunersee bis nach Adelboden und Kandersteg.Von Misserfolgen, etwa bei nasser Witterung mit entsprechend wenig Insekten als Nahrung für die Nachkommen, habe er sich nie entmutigen lassen, sagt Schmid. So, als bei seinem Haus von 115 Paaren nur deren 6 überlebt hatten. Auch nicht vom mehrmaligen Zügeln von Nestern, wenn er gewählte Standorte wegen Umbauten oder verschmutzten Fassaden aufheben musste.

Wie in Faulensee vor einigen Wochen, wo er auf Anfrage des Gebäudeeigentümers eine Mehlschwalbenkolonie in See­nähe entfernte und zum Eyhof zügelte. Am neuen Standort sind zwar noch keine Mehlschwalben eingezogen. Emil Schmid ist aber guten Mutes, dass sie für die nächste Brutperiode den Weg in die Ey finden werden.

Rückgang der Population

Grosse Sorgen macht sich Schmid um die schwindende Vielfalt und die vor allem seit zwei Jahren stark zurückgehende Population der noch vorhandenen Arten. Als Grund nennt er die Minderung der Nahrung durch menschliches Handeln.

Etwa durch intensive Landwirtschaft und eingesetzte Herbizide, schwindenden Lebensraum durch zunehmende Überbauung und natürliche Feinde wie Krähen und Elstern. Deren Zunahme wirke sich für Freibrüter verheerend aus, deren Nester in Hecken und Wäldern übermässig geplündert würden. Deshalb ist er überzeugt, die «Räuber» müssten dezimiert werden.

Froh über das Verständnis

Ermutigend erlebt Schmid die Unterstützung durch Gleichgesinnte und Hauseigentümer. Wie von Kollegen immer wieder erwähnt, erinnert er sich an den verstorbenen Hansueli Grünig, der mit seiner Mauerseglerkolonie in Spiez weitherum als Vorbild gewirkt hatte.

Dankbar ist Schmid auch für das wachsende Verständnis von Liegenschaftsbesitzern wie der Eigentümerfamilie des Hotels Seeblick in Faulensee, welche die neuen Nester toleriert. Nichtsdestotrotz sucht er auch in Faulensee weitere Standorte, um Nester zu platzieren. Angebote nimmt die Vogelwarte Sempach entgegen, die Schmids Bemühungen seit Jahren unterstützt und begleitet.

Infos: www.vogelwarte.ch und Telefon 041 462 97 00. (Berner Oberländer)