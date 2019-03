Die gut gelaunten Mitglieder von Kandersteg Tourismus hörten und sahen am Donnerstag im Gemeindesaal viel Neues an der Generalversammlung. Sie nahmen mit Applaus Kenntnis vom Wechsel von Doris Wandfluh zu Sonja Reichen Hurni als Leiterin des Tourist Centers. Die Übergabe wird an Ostern stattfinden. Alle zur Abstimmung gelangenden Geschäfte wurden einstimmig angenommen.