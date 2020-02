Sommets Musicaux de Gstaad: Der Sensible und zwei Charakterköpfe

Der Abend der «Jungen» am Samstag? Und der Abend der «Alten» am Sonntag? Das liesse sich so sagen, wenn man die nackten Zahlen bemüht. Denn Bertrand Chamayou ist mit seinen 38 Jahren eine auftstrebende Kraft der Klassikwelt, die dem Gstaad Menuhin Festival schon 2016 und letzten Sommer als Artist-in-Residence alle Ehre gemacht hat. Jetzt hat er auch an den Sommets Musicaux de Gstaad Spuren hinterlassen.