Solina übernimmt elf Bewohner aus Münsingen

Spiez Die Stiftung Solina eröffnet am Standort Spiez einen neuen Wohnbereich und übernimmt elf Bewohner vom Wohnheim im Park. Die Stiftung Solina teilte am Mittwoch mit, dass sie einen neuen Wohnbereich eröffnet. Wie im Frühling in den Medien zu lesen war, wird das Wohnheim des Psychiatriezentrums Münsingen per Februar 2020 geschlossen. «Die Platzsuche für die Betroffenen hat unmittelbar nach dem Entscheid begonnen. Solina hat sich sofort bereit erklärt, einem Teil der Bewohner ein neues Zuhause zu bieten», hiess es.