Slipknot und 13 weitere Bands fürs Greenfield bestätigt

«Es wird laut… SEHR laut…», schreiben die Greenfield-Veranstalter am Dienstag in einer Mitteilung, und verkünden: Die exzentrische amerikanische Metalband Slipknot kommt nach Interlaken.

Slipknot ist bekannt für mächtige Live-Auftritte und gruslige Masken, welche die Bandmitglieder auf der Bühne tragen. Die neunköpfige Band um Frontmann Corey Taylor hat in den letzten 19 Jahren weltweit 13-mal Platin und 44-mal Gold geholt. Fans dürfen sich in Interlaken auf Gegenkultur-Hymnen wie «Duality», «The Devil In I», «Psychosocial» und «Before I Forget» freuen.

Ihren letzten Auftritt am Greenfield hatten Slipknot im Jahr 2015.

Die 15 Ausgabe des Greenfield Festival findet vom 13. bis 15. Juni 2019 statt. Neben Slipknot werden Amon Amarth, die Dropkick Murphys, Eluveitie und 10 weitere Bands die Bühnen im Berner Oberland unsicher machen.

Diese Bands sind inzwischen bestätigt:

Slipknot

Die Toten Hosen

Amon Amarth

Dropkick Murphys

Eluveitie

Papa Roach

Feine Sahne Fischfilet

Frank Turner & The Sleeping Souls

Saltatio Mortis

Halestorm

Me First And The Gimme Gimmes

Eskimo Callboy

The Amity Affliction

State Champs

Cellar Darling

Weitere Informationen: greenfieldfestival.ch (pd)