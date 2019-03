Eine Skitourengängerin ist am Wochenende am Niederhore in Zweisimmen tödlich verunfallt. Sie war am Samstag zum Gipfel aufgestiegen und dort über den Grat in einen Abhang gestürzt, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Aufmerksam auf die verunfallte Frau wurden die Einsatzkräfte, weil im Gipfelbereich ein Rucksack und Tourenski gefunden wurden. Die Rega lokalisierte 150 Meter unterhalb der Stelle eine leblose Person.

Aufgrund des Windes war es schwierig, die Frau zu bergen. Schliesslich gelang es einem Helikopter der Air Glaciers und den Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sie zu bergen. Es konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden.

Bei der verunfallten Person handelt es sich um eine 79-jährige Frau aus dem Kanton Bern.