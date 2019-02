Ich schätze vertraute Gesichter, vor allem in Situation, in denen es mir nicht gut geht. Das dem so ist, wurde mir vor knapp drei Jahren wieder mal bewusst, als die Achillessehne riss. Operation, drei Tage Spitalaufenthalt. Rund zwei Dutzend Mitarbeitende habe ich in dieser Zeit kennen gelernt. Sie gaben sich die Klinke in die Hand, bevor ich mir den Namen merken konnte. Aber damit es keine Missverständnisse gibt: Ich wurde hervorragend betreut.

Es fehlte mir an nichts. Oder sagen wir mal: fast an nichts. Als ich ein paar Tage nach der Heimkehr die Narbe kontrollieren lassen musste, wusste ich, was mir gefehlt hat: mein Hausarzt. Er wechselte nicht nur den Verband und säuberte die Wunde. Es war mehr. Es war Vertrauen. Man kennt sich seit vier Jahrzehnten.

Er war mein Kinderarzt, dann begleitete er mich ins Erwachsenenalter, behandelte die eine oder andere Fussballerverletzung und kurierte hartnäckige Husten. Es blieb immer auch Zeit für einen Schwatz. Man konnte auch mal gemeinsam lachen, dann zum beispiel, als mein gesamtes Hinterteil nach einem Sturz vom Bike grün und blau war, dass mir schon der Anblick eines Stuhls Schmerzen bereitete.

Ich bin mehrfach umgezogen, habe auch schon die Arbeitsstelle gewechselt. Ich kaufe nicht immer im selben Laden ein, gehe in verschiedenen Restaurants essen, aber ich hatte in meinem Leben bisher nur einen Hausarzt. Und ich bin froh darüber.

Nein Marco Zysset, Redaktor Thuner Tagblatt

An meinen Kinderarzt habe ich nur noch vage Erinnerungen: Von Kirchdorf gings jeweils 10 Kilometer nach Belp und zurück; wenns ganz haarig wurde, eilten wir auch mal in den Notfall des Spitals in Münsingen. Der Augenarzt, der mich ab meiner frühesten Kindheit begleitete, war in Thun; die Zahnärztin in Heimberg.

In Jugendjahren war kurz der Allgemeinmediziner in Kirchdorf mein Hausarzt, bevor sich die erste medizinische Anlaufstelle meiner Wahl zusammen mit meinem Lebensmittelpunkt in Richtung Thun verschob. Als dieser Arzt in Pension ging, folgte der Wechsel in eine Gemeinschaftspraxis, wo ich heute – man höre und staune – seit drei Jahren stets beim selben Arzt in Behandlung bin.