Simmler übernimmt Präsidium der HGB von Margot

An der 59. Hauptversammlung der Handballgruppe Bödeli (HGB) im Restaurant Bären in Bönigen war Stabsübergabe: Simon Margot führte die HGB während acht Jahren. Er wurde für sein Engagement als Präsident und seine 52-jährige Aktivzeit in der HGB zum Ehrenmitglied ernannt. Sein Nachfolger als Präsident wird Florian Simmler.