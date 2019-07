Seit Montag: geplante Kaiserschnitte vor Ort

Die involvierten Partner haben sich nach einer längeren Verhandlungsphase und mit der Unterstützung durch Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg gefunden. Das teilt die Genossenschaft Geburtshaus Simmental-Saanenland (GGSS) Maternité Alpine mit: «Das neue Setting erlaubt den geplanten Kaiserschnitt ambulant durch die Fachärztin Dr. Nadine Kleinebekel.» Die Spital STS AG stellt dabei den Operationssaal und das Anästhesie- und OP-Personal zur Verfügung.

«Die Hebammen der Maternité Alpine werden die Betreuung und Überwachung von Mutter und Kind in den ersten Stunden nach dem Eingriff im Spital gewährleisten und mit Mutter und Kind für die nachfolgende stationäre Wochenbettbetreuung in die Maternité Alpine zurückkehren.» So heisst es in der Medienmitteilung der GGSS.

Frauen bleiben in Region

Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich evaluiert unter der Führung der Gesundheits- und Fürsorgedirektion Bern (GEF). Den Bedürfnissen und Wünschen von Frauen in der Region wird dabei entsprochen: Sie, die bisher das stationäre Wochenbett in der Nähe ihrer Angehörigen in der Maternité Alpine verbringen wollten, mussten zuvor den geplanten Kaiserschnitt in einem Spital ausserhalb der Region durchführen lassen. «Diese Möglichkeit erspart nicht nur die Transportwege und damit verbundene Strapazen für Mutter und Kind, sondern ermöglicht auch einen geplanten Eingriff durch die versorgende Fach- und Belegärztin am Spital Zweisimmen», schreibt die GGSS.