Auf den verschneiten Trottoirs in Kandersteg flanieren an diesem Morgen Menschen, die aus der Zeit gefallen scheinen. Die Männer tragen Spitzbart und Frack, die Frauen Rock und Pelz. Einer zieht im Vorbeigehen an der Krempe seines Hutes und grüsst, während an seiner Brust die Kette einer Taschenuhr baumelt. Kandersteg zelebriert in diesen Tagen Geschichte und Mythos zugleich: seine Wurzeln in der Belle Epoque.