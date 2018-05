Schuldspruch gegen Jäger bestätigt

Einem 55-jährigen Schweizer aus dem Berner Oberland flog ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, ins Haus. Er wurde wegen Übertretung gegen die Jagdgesetzgebung für schuldig erklärt, weil er an einem Herbstmorgen des vergangenen Jahres eine Milch tragende Hirschkuh erlegt hatte.

Ihm wurden eine Busse von 600 Franken (ohne Eintrag im Strafregister), ein Wertersatz von 1600 Franken sowie Gebühren von 300 Franken auferlegt. Weil er dagegen Einsprache erhob, kam es am 5. April zu einer Hauptverhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun. Zwecks weiterer Abklärungen wurde damals kein Urteil gefällt.

Keiner Schuld bewusst

Er sei sich keiner Schuld bewusst, erklärte damals der Beschuldigte vor Gericht. Er sei überzeugt gewesen, dass es sich nach Beobachtung mit dem Zielfernrohr von der Körpergrösse her um ein sogenanntes Schmaltier (weibliches Tier der Hirscharten Rothirsch, Damhirsch und Sikahirsch, die ab dem 1. April nach dem Jahr der Geburt bis zum 31. März des Folgejahres noch nicht gekalbt haben) gehandelt habe.

Zwei als Zeugen befragte Wildhüter warfen dem Mann unter anderem unsorgfältiges Ansprechen der Hirschkuh vor. Das heisse, der Jäger müsse wissen, was für ein Tier vor ihm stehe und wie es sich präsentiere.

War es ein Versehen?

Der private Verteidiger des Beschuldigten hingegen beantragte einen Freispruch. Er argumentierte, dass es sich um ein Versehen gehandelt haben könnte. Selbst wenn man von einem unsorgfältigen Ansprechen ausginge, liege kein Straftatbestand vor.

Das Erlegen einer Milch tragenden Hirschkuh, die nicht in Begleitung ihres Kalbes sei, sei zwar verpönt, aber nicht strafbar. Für den Abschuss der Milch tragenden Hirschkuh sei deshalb nur die in der Jagdverordnung festgelegte Gebühr von 400 Franken zu entrichten.

Im Weiteren wies er darauf hin, dass der Beschuldigte zuerst das Jungtier und erst danach die Hirschkuh erlegt habe. Damit sei nicht ein Kalb von seiner Mutter getrennt worden.

Gerichtspräsidentin Eveline Salzmann erklärte an der Hauptverhandlung, sie gehe anhand der Aktenlage davon aus, dass der Beschuldigte in Kauf genommen habe, eine Milch tragende Hirschkuh zu erlegen. Er habe somit eventualvorsätzlich gehandelt und nicht genügend sorgfältig angesprochen.

Es seien jedoch weitere Abklärungen zur Rechtslage erforderlich. Nach Prüfung der Rechtslage und der Gewährung des rechtlichen Gehörs kam sie zum Schluss, dass der Beschuldigte mit dem unsorgfältigen Erlegen einer Milch tragenden Hirschkuh gegen Vorschriften zum Schutz von Wildtieren verstossen habe.

Wertersatz von 1600 Franken

Mit schriftlichem Urteil erklärte sie ihn der Übertretung gegen die Jagdgesetzgebung (eventualvorsätzlich), begangen durch Erlegen einer Milch tragenden Hirschkuh, schuldig. Er hat eine Übertretungsbusse von 400 Franken und Verfahrenskosten von 1840 Franken zu bezahlen.

Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich diese um 800 Franken. Zudem hat der Beschuldigte einen Wertersatz von 1600 Franken (2000 Franken, abzüglich des bereits an den Wildhüter geleisteten Betrages von 400 Franken) zu be­zahlen. (Berner Oberländer)