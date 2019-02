Nachdem es am Dienstag im Prozess um einen Felssturz in Bezug auf die Privatklage zu einem Vergleich gekommen war, stand am Mittwoch das Plädoyer des Verteidigers auf dem Programm. Es ging noch um die Anklagepunkte vorsätzliches Verursachen des Absturzes von Erd- und Felsmassen, Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen.