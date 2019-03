«Schönheit ist nicht nur Schein»

«Die Schönheit der Tiere ist nicht nur Schein, sondern widerspiegelt eine gesunde, leistungsfähige und langlebige Kuh. Sind die äusseren Merkmale wie Grösse, Länge, Becken, Beine, Gang, Euter, Zitzen und so weiter optimal, spricht man von einer schönen Kuh», sagt Renate Brönnimann vom Bernischen Braunviehzuchtverband. Das menschliche Sprichwort «Schönheit muss leiden» stimmt zumindest für die Organisatoren der Kantonalen Berner Braunviehausstellung vom letzten Samstag in Mülenen definitiv nicht. Vorring-Richter wachen mit Argusaugen darüber, dass die Richtlinien an der Ausstellung, die in letzter Zeit zugunsten des Tierwohls verschärft wurden, eingehalten werden.

Keine Sanktionen

«Ich kontrolliere hier den Euterdruck und die Euterfüllung sowie ob das Tier auf eine unzulässige Art manipuliert worden ist», sagt Jonas Salzmann, Vorring-Richter der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ARS). Zudem achte er auf das natürliche Verhalten der Kühe. «Wenn eine Kuh wiederkäut, ist das ein gutes Zeichen, dann fühlt sie sich wohl.»

In den Richtlinien, die der Verband seinen Ausstellern zusandte, steht unter anderem, dass die Tiere BVD(Bovine Virus-Diarrhoe)-frei sein müssen und bis 15 Uhr nicht überladen sein sollten, sprich: nicht zu viel Milch im Euter haben. Ebenso verboten waren am Samstag Eutersalben und das sogenannte Styling, bei dem die Tiere so frisiert werden, dass in Sachen Rückgrat oder Bauch optisch geschummelt werden kann. Zuwiderhandlungen werden mit Sanktionen und Ausschluss von weiteren Ausstellungen bestraft. Gemäss Salzmann wurde in Mülenen kein Züchter sanktioniert. Und auch für die Züchter selber gab es Vorschriften zum äusseren Erscheinungsbild: Es wurde verlangt, dass sie ihre Tiere in sauberen Tenü und weder im Viehhändlermantel noch mit Gummistiefeln vorführen.

Auffallend war der offensichtliche Familienanschluss, der viele dieser Ausstellungskühe genossen. Sie wurden neben dem Ring, wo sie in einer Halle auf ihre Auftritte warteten, von den Angehörigen ihrer Züchterfamilien gestreichelt, liebkost und umsorgt.

Lohn für gute Arbeit

«Man kann nicht eine Kuh 364 Tage im Jahr schlecht behandeln, und dann an einer Ausstellung einen Titel holen», sagt Thomas Rufener, Brown Swiss Züchter aus Heimenschwand, der nach eigenen Angaben regional sehr erfolgreich züchtet, aber noch keinen kantonalen Titel errungen hat. Er kam mit sechs Kühen nach Mülenen, die er schon eine Woche zuvor geschoren hat – «zu Hause im Stall, in aller Ruhe.»