Schulsozialarbeit Kander- und Engstligental

Die Gemeinden Frutigen, Adelboden, Kandergrund, Kandersteg und Reichenbach haben die Schulsozialarbeit eingeführt. 22 Schulhäuser, 5 Schulgemeinden, 7 Schulleiter, rund 220 Lehrkräfte sowie 1784 Schülerinnen und Schüler sind im Einzugsgebiet.

Der Gemeinderat Frutigen hat am 31. Januar beschlossen, die Schulsozialarbeit wie bisher mit 160 Stellenprozenten weiterzuführen. Er hat dazu nicht die finanzielle Kompetenz. Darum entscheidet die Bevölkerung am 19. Mai an der Urne über die definitive Einführung der Schulsozialarbeit.

Der Kostenverteiler für die nötigen 238700 Franken sieht vor: Frutigen 124600 Franken, Reichenbach und Adelboden je 37'300 Franken, Kandersteg 22000 Franken und Kandergrund 17600 Franken.