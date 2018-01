Schneider-Ammann war Ehrengast am 77. Juskila

Starke Windböen und Regen verunmöglichten an der Lenk die Eröffnungsfeier zum 77. Jugendskilager (Juskila) auf dem Kronenplatz. Zum traditionellen Showprogramm rund um die feierliche Zeremonie wurden die Gäste aus Politik und Sport durch die Treichlergruppe mit einem kurzen Umzug vom Bahnhof zur Mehrzweckhalle geführt.

Lagerleiter Rolf Kaufmann ist überzeugt: «Die Juskila-Woche trotzt den Wetterkapriolen. Die Kantonsleiter und mit ihnen 150 freiwillige Helferinnen und Helfer sind motiviert und ziehen am gleichen Strick.»

Über Sprachbarrieren hinweg

Bundesrat Johann Schneider-Ammann hiess die 600 Jugend­lichen aus allen Kantonen der Schweiz und die 35 Auslandschweizer zum 77. Juskila an der Lenk willkommen. Mit dabei sind auch 68 teilnehmende Berner.

Der Bundesrat prophezeite den 13- und 14-Jährigen, dass ihnen auch in späteren Jahren das Lagerleben und die damit ver­bundenen Erlebnisse über alle Sprachbarrieren hinaus in bester Erinnerung bleiben werden.

Mit dem bekannten Satz seines ehemaligen militärischen Vorgesetzten Adolf Ogi «Freude herrscht!» eröffnete der Bundesrat das Ju­skila 2018 und rief den Jugend­lichen zu: «Nutzt die einmali­ge Chance, geniesst die Lagerwoche – und denkt auch in Zukunft a d Lenk, dänk!» Die Jugendlichen erwartet neben einigen Lagerhighlights und sportlichen Schneemomenten zum Abschluss ein besonderer Höhepunkt.

Am Weltcupslalom in Adelboden werden sie den Zielhang zum Kochen bringen und die Schweizer Aerni, Yule und Co. zu einem Podestplatz antreiben. Gary Furrer erwähnte als Direktor Breitensport von Swiss-Ski, dass ohne grosszügiges Enga­gement und Unterstützung von Migros als Hauptsponsor und der Co-Sponsoren Kessler, Ku­spo und BDO wie auch der Partner Lenk-Simmental Tourismus (LST) und Bergbahnen Lenk ein Juskila in dieser Dimension nicht denkbar wäre.

Als diesjähriger Lagergötti überbrachte Patrick Meier, Präsident der Luzerner Sportkommission, einen namhaften Göttibatzen von 25 000 Franken. LST-Direktor Albi Kruker schenkte Bundesrat Schneider-Ammann, der sich bereits vor zwei Jahren am 75. Juskila die Ehre gegeben hatte, die Miete für die Kuh Spatz während der kommenden Alpsaison auf Alp Seewelen bei der Bauernfamilie Klopfenstein. (Berner Oberländer)