Schmitz ist Leiterin

Leicht und elegant sieht es aus, wenn Hugo Fuchs und seine Partnerin Vreni Stauffer eine neue Schrittfolge vortanzen. Darin steckt viel Können und Übung. Beides vermittelte Fuchs die letzten 30 Jahre Abend für Abend den Teilnehmern von Tanzkursen an der Volkshochschule Interlaken. Damit ist Schluss. «Nach 30 Jahren tritt Hugo Fuchs als Tanzlehrer in den Ruhestand», teilt die Volkshochschule Interlaken in einer Mitteilung mit. Die Kurse übernimmt Sandra Schmitz.

Die Thunerin kam als Kind zum Tanzen, später entdeckte sie die Freude an lateinamerikanischen Tänzen, war auch Turniertänzerin und wurde schliesslich Lehrerin für Ballett und Gesellschaftstänze. Musicals mag sie ebenfalls und singt, spielt und tanzt seit 8 Jahren bei den Thunerseespielen mit. Und auch wenn sie als Armgard und Stauffacherin während zweier Saisons bei den Tellspielen ernste Rollen spielte, so hat sie es beim Tanzen mit ihrem Vorgänger Hugo Fuchs: «Bei uns sollen die Leute lernen, was sie im Ausgang und an Festen brauchen können – und vor allem solls ihnen Freude machen.» (pd/sgg)