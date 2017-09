Schluss mit Tempo 30

Grossrat Thomas Knutti (SVP/Weissenburg) sagt den Tempo-30-Zonen den Kampf an. In einer Motion verlangt er, «auf stark befahrenen Kantonsstrassen» keine Tempo-30-Zonen einzuführen. «Tempo-30-Zonen haben sicherlich in verschiedenen Wohnquartieren ihre Berechtigung, auf stark befahrenen Durchgangsstrassen machen sie aber wenig Sinn und führen zu unnötigen Verkehrs­behinderungen», schreibt Knutti.

Knutti verweist auf Schönried, wo aktuell die Dorfdurchfahrt saniert werde und Tempo 30 geplant sei. Dadurch entstehe aber kein Gewinn für die Verkehrssicherheit, ist der Grossrat überzeugt. «Es besteht absolut keine Gefahr, und die Sicherheit ist gewährleistet», hält er fest. Auch die Umwelt profitiere nicht, glaubt Knutti: «Bei Tempo 30 muss im niedri­geren und damit ungünstigeren Gang gefahren werden.» Es gehe nun darum, «eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf unseren Strassen» zu verhindern.

Bei Sanierungen von Kantonsstrassen soll künftig auf «kostentreibende Massnahmen» verzichtet werden. Knutti nennt Pförtneranlagen und «Kamelbuckel» als Beispiele. Beides würde die Sicherheit nicht erhöhen. Die Pförtneranlagen würden nur den Verkehr – speziell den Schwerverkehr – behindern, erklärt der Bergbauer und Berufsfahrer. Und «Kamelbuckel» führten zu einer höheren Lärmbelastung. (sgg)