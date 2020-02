Schlechte Noten für Adelboden, gute für Wengen

Bereits das zehnte Jahr in Folge beauftragte das nationale Präventionsprogramm von Swiss Olympic, «Cool and Clean», das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg mit der Durchführung von Testkäufen an den Weltcuprennen in Adelboden und Wengen. Jugendliche Testkaufpersonen bestellten an 26 Verkaufspunkten Alkohol, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu testen.