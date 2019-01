«Mit 5,5 Millionen beförderten Gästen haben wir erneut Rekordfrequenzen in der Geschichte der Schilthornbahn AG erreicht», wird Verwaltungsratspräsident Peter Feuz in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Demnach wiesen alle Transportanlagen zusammen Frequenzen von 5535654 auf, was eine Steigerung um 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise 25,9 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt bedeute.