Das Plus im vergangenen Geschäftsjahr der Schilthornbahn im Berner Oberland beläuft sich insgesamt auf über 17 Prozent. Im Fünfjahresdurchschnitt resultiert gar ein Plus von über 25 Prozent. Gründe für den Gästezuwachs waren gute Schneeverhältnisse für den Wintersport und ein schöner, langer Sommer, wie das Bergbahnunternehmen am Donnerstag mitteilte.