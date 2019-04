Schilthornbahn: Erste Funifor-Pendelbahn in der Schweiz

«Im Projekt der neuen Schilthornbahn 20xx wurden weitere Meilensteine gesetzt», teilte die Schilthornbahn AG am Freitag in einem Communiqué mit.

Die Öffentlichkeit wurde erstmals im Herbst 2018 über die Modernisierungspläne des Unternehmens orientiert. Die Kosten des gesamten Bauprojekts sind auf 90 Millionen Franken veranschlagt. Inzwischen sind die Planungsarbeiten vorangeschritten.

Und der Herstellerentscheid für die neue Seilbahn ist gefällt: Der Auftrag geht an die Doppelmayr-Garaventa-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich und einer Niederlassung in Goldau im Kanton Schwyz.

Kompaktere Bauweise

In den Sektionen Mürren-Birg und Birg-Schilthorn kommt – erstmals in der Schweiz – das sogenannte Funifor-System zum Einsatz. Dieses sei aufgrund seiner breiten Tragseilführung sowie einem Gehänge von lediglich 2 bis 3 Metern sehr windstabil, wie Schilthornbahn-Direktor Christoph Egger erklärt. «Das Gehänge herkömmlicher Kabinen, wie wir sie heute bei der Schilthornbahn haben, ist zwischen 6 und 10 Meter lang.» Die kompaktere Bauweise des Funifor-System reagiere insbesondere auf Querwinde deutlich weniger empfindlich.