Schattenbedli brannte – Jugendliche im Verdacht

«Es sieht traurig aus», meinte ein Spiezer Wirteehepaar, das sich auf seiner Joggingrunde befand, am frühen Mittwochmorgen auf dem Strandweg in der Spiezer Bucht. Am Brandplatz am viel begangenen Uferweg nach Faulensee, wohin die Feuerwehr am Dienstag um 22.30 Uhr gerufen worden war, erhielt das geäusserte Bedauern ein Gesicht. Ein hässliches.