SAC Interlaken: Die Zahl der Mitglieder klettert auf 1'276

«Unsere Projekte konnten wir rechtzeitig ins Trockene bringen, ‹es het no grad glängt›. Auch ist es gelungen, Personen für Aufgaben im Vorstand zu gewinnen», sagte Patrick Gächter, Präsident der SAC-Sektion Interlaken, erfreut an der 146. Hauptversammlung. 127 Clubmitglieder trafen sich am Samstag im Kirchgemeindehaus Matten. Ihr Ziel: Zurückschauen, Ausschau halten auf neue Aufgaben und genügend Zeit für gute Gespräche finden.