Rückkehr nach 96 Alp-Tagen

Es führt weder eine Strasse noch ein Fahrweg zum Alpgebiet, das vom Grund des Sefinentales zur Wasenegg reicht und von Hundshorn und Büttlassen begrenzt wird (1420–2580 m ü. M.). So wird der Alpabzug jeweils für Tiere, Älpler und Bauern zu einer strapaziösen Angelegenheit. Es gab am Samstagmorgen früh Tagwache im Hauptstafel Oberberg. 20 Minuten nach 5 Uhr wurde abmarschiert.

Rund 1000 Höhenmeter hatten die Kühe auf dem steilen Bergweg hinunter nach Stechelberg zu bewältigen. Da waren die Tiere aus dem Tal bereits in der Nähe ihrer Ställe. Die anderen wurden in Tiertransporter verladen und nach Wilderswil geführt, wo sie auf dem Hof von Beat Rubin geschmückt wurden. Kurz vor 14 Uhr wurde zum «Defilee» an vielen Zuschauern vorbei zum Wydihof an der Unterseener Seestrasse gestartet, wo bereits seit dem Mittag eine sehr gut besuchte Festwirtschaft in Betrieb war.

11 Tonnen Alpkäse produziert

Dieses Jahr wurden 106 Milchkühe sowie 138 Rinder und Mutterkühe auf der Sefinenalp gesömmert. Während der 96 Alptage wurden rund 11 Tonnen Alpkäse produziert. Noch nicht heimgekehrt ist das Galtvieh, das noch bis Anfang Oktober in den Auftrieb­stafeln Firten und Ozon hinten im Sefinental bleibt.

«Es war ein sehr guter Alpsommer», sagt Senntumpräsident Peter Feuz. An manchen Tagen sei es zwar etwas gar warm gewesen, «aber wir hatten immer genug Wasser und genug Gras». Nur etwas trübt die erfreuliche Bilanz: Zwei Kühe und zwei Rinder stürzten tödlich ab. «Weil es sehr wenig regnete, war der Boden an den steilen Flanken ungewöhnlich hart», erklärt Feuz, das habe wohl zu den Abstürzen geführt.

Viel Lob hat Feuz, der sein Amt nach 28 Jahren auf Ende 2018 abgeben wird, für das Älplerteam übrig. Das waren: Käser Patrick Röthlisberger sowie Annette Büchenbacher (Küche, Mithilfe Käserei), Martin Ramseier (verantwortlich für Milchkühe), Roger Aeschlimann (Mutterkühe, Galtvieh) und Manuel Häfliger (Käsespeicher). (Berner Zeitung)