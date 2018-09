Rossini als Kirchenmusiker

Rossini kennt man als Opernkomponist. In Matten war er am Freitag als Autor der Oper «Tell» zu erleben und gleichzeitig in Unterseen als Kirchenmusiker mit der «Petite Messe solennelle». An dieses relativ unbekannte Werk wagte sich der erweiterte Kirchenchor Spiez unter der Leitung von Annette Balmer.

«Guillaume Tell» ist Rossinis letzte Oper, die «Petite Messe solennelle» sein letztes kirchenmusikalisches Werk, geschrieben 34 Jahre danach. Es entstand im Kontext seiner als «Alterssünden» bekannten und meist in Vergessenheit geratenen Kompositionen.

Im Zusammenhang mit der «Petite Messe solennelle» hat der Meister tatsächlich eine Sünde begangen: Er hat «vergessen», zu erwähnen, dass er einen Teil davon – das «Christe eleison» – von seinem Freund, dem französischen Komponisten Louis Niedermeyer, «geklaut» hat. Vielleicht bezeichnete Rossini sein Werk deshalb als «leider letzte Todsünde meines Alters» . . .

Von der «Petite Messe solennelle» existieren mindestens drei Fassungen. Annette Balmer wählte die zweite davon, geschrieben für vier Gesangssolisten, Chor, Klavier und Harmonium. Letzteres Instrument ist heutzutage weitgehend unbekannt und wird meist durch die Orgel ersetzt.

Rossini wollte ihm mit einem kurzen Solostück, dem «Prélude religieux», etwas Beachtung gewähren und es in den Vordergrund stellen. Marc Fitze glänzte hier als Interpret auf einem seiner historischen Instrumente.

Omnipräsent in der ganzen Komposition ist das Klavier; Urs Schweizer spielte es bis zur letzten Note mit grosser Virtuosität und ebensolcher Musikalität. Da kann man als Zuhörer nur sagen: Chapeau!

Die vier Gesangssolisten Daniela Eaton, Sopran, Melanie Veser, Alt, Tobias König, Tenor, und der sehr kurzfristig für den verhinderten Martin Weidmann eingesprungene Christian Mar­thaler (Bass) waren ein sehr harmonisch klingendes Quartett. Jeder von ihnen konnte im eigenen Solopart brillieren und restlos überzeugen.

Einmal mehr ist es der Chordirigentin Annette Balmer gelungen, ihren Chor, der am Wochenende auch noch in der Dorfkirche Spiez vors Publikum trat, zu Höchstleistungen zu inspirieren. Man freut sich bereits auf zukünftige Konzerte.

(Berner Oberländer)