Röthlisbergers Dorfladen wird zur Poststelle

Demzufolge hat die Post «nach einem ab August 2017 geführten Dialog mit der Gemeindebehörde entschieden», im ersten Quartal 2020 in den Prima-Laden von Daniel Röthlisberger umzuziehen. Bis zum Umzug bleibe die Postfiliale unverändert in Betrieb.

«Selbstverständlich haben wir keine Freude, dass unsere Poststelle geschlossen wird», sagte gestern Ringgenbergs Gemeindepräsident Samuel Zurbuchen auf Anfrage. Immerhin habe der Gemeinderat verhindert, dass die geplante Schliessung nicht bereits 2018 erfolgt sei, sagte Zurbuchen.

Mit der Dorfladenlösung könne immerhin ein Beitrag an dessen Existenzsicherung geleistet werden. «Nebst dem Warenverkauf können die Laden­inhaber somit ein zweites Standbein aufbauen.»

Auch sonntags offen

Es zeige sich, teilt die Post weiter mit, dass die Kunden heute ihre Geschäfte zunehmend rund um die Uhr und ortsunabhängig auf dem Smartphone oder von zu Hause aus erledigen wollten.

Künftig bedient im Prima-Laden der Inhaber, Daniel Röthlisberger, die Postkunden an einer gelben Theke. Auch aufgrund der «sehr kundenfreundlichen» Öffnungszeiten (Montag bis Samstag von 6.30 bis 19 Uhr, Sonntag von 7.30 bis 19 Uhr) ist die Post «überzeugt, im Dorfladen den geeigneten Partner gefunden zu haben».

«Ich wünsche mir, dass der Dorfladen ein neuer Begegnungsort wird und der eine oder andere Postkunde auch die Gelegenheit nutzt, um unsere regionalen Produkte einzukaufen», lässt sich Ladeninhaber Daniel Röthlisberger in der Medien­mitteilung zitieren. Unverändert bleibt das Postangebot in Goldswil. Dort können Geschäfte weiterhin an der Haustüre erledigt werden.

Die Post führt am 22. Januar um 19.30 Uhr in der Burgseelihalle einen öffentlichen Informations­anlass durch.