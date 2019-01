Schon in der Steinzeit siedelten Menschen in Niederried. Als man im Ersten Weltkrieg das Teilstück Brienz–Interlaken der Brünigbahn baute, kamen dort 6000 Jahre alte Grabstätten zutage. Dank seiner sonnigen Lage verfügt das Dorf über ein mildes Klima. Das kommt auch Wanderern zugute. In unterschiedlicher Höhenlage führen gleich mehrere Wanderrouten ins Nachbardorf Ringgenberg. Je geringer die Höhe ist, in der sie angelegt sind, umso weniger lange hält nach einem Schneefall die weisse Decke.