Ringgenberg für Tells Söhne und Töchter bereit

Das waren noch Zeiten: 80 Scheiben für mehr als 2000 Schützen mussten am Eidgenössischen Armbrustschützenfest 1981 in Ringgenberg aufgezogen werden. «Wir mussten den Schützenstand massiv ausbauen und die Scheiben ganz anders stellen», erinnert sich Ernst Schiess, Präsident der Armbrustschützengesellschaft Ringgenberg und 1981 Rangeurchef am letzten in Ringgenberg ausgetragenen «Eidgenössischen».