Revisionsstelle gab Anlass zu Diskussionen

Plötzlich brach am Donnerstagabend in der Aula Kappelen ein kleiner Tumult aus. Mehrere Männer rannten wie von der Tarantel gestochen los. Es waren die Meiringer Feuerwehrmänner, die just während der Gemeindeversammlung zu einem Einsatz losmussten. Zuvor hatten sie zusammen mit den anderen der total 171 Stimmbürger noch den Verpflichtungskredit von 190'000 Franken für ihr neues Atemschutzfahrzeug einstimmig genehmigt.