Aus der Mitte der Versammlung gab es dazu keine Wortmeldungen. Erfreut zeigte sich der Präsident, dass die Idee einer Wakeboard-Anlage auf dem Speichersee des Hornbergs dank der Initiative von einigen jungen Leuten in die Tat umgesetzt werden konnte. Diese sei im Sommer sehr gut genutzt worden. Die rund 70 Anwesenden winkten alle Geschäfte durch. Der Verein zählt aktuell 242 Mitglieder. Die Erfolgsrechnung 2017/2018 schliesst bei einem Aufwand von 35'525 Franken mit einem Unternehmungserfolg von 2'109 Franken ab.

Erfolgreiche Jugend

In Schönried fehlt es nicht an erfolgreichen jungen Leuten. Geehrt für herausragende Leistungen in den Sparten Sport, Beruf und Musik wurden: Eveline Matti (Curling), Noel von Grünigen (Ski Alpin), Elio von Grünigen (Lehrabschluss als Zeichner Fachrichtung Architektur mit der Note 5,8) und Remo von Siebenthal (Es-Tuba). Im Weiteren gewannen an den International Childrens Winter Games 2019 in Lake Placid Raphael Herrmann und Chiara Lanz Gold sowie Lyonel Staub und Sue Piller Silber. Erwähnt wurde zudem, dass der Skiclub Schönried über zahlreiche Kaderfahrerinnen und -fahrer verfüge.

Forderung nach Biketrails

Vorstandsmitglied Johny Wyssmüller forderte die Erstellung von attraktiven Biketrails. An andern Orten in der Schweiz und im Ausland sei man hier schon viel weiter als im Saanenland. Konflikte zwischen Wanderern und Bikern müssten lösbar sein, meinte er. Informationen gab es unter anderem zur Verbesserung der Verkehrssituation, zu Langlaufangeboten und zur Nutzung des Parkplatzes bei der Talstation der Rellerlibahn.