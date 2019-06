Rekord: 82'000 Besucher am 15. Greenfield Festival

«Klar wünscht man sich das nicht unbedingt für das Jubiläumsfestival, aber so konnten wir zeigen, dass unsere Abläufe funktionieren.»Iris Huggler, Geschäftsführerin der Greenfield Festival AG

«Der Unterbruch war ein Sicherheitsentscheid», so Iris Huggler, Geschäftsführerin der Greenfield Festival AG. «Klar wünscht man sich das nicht unbedingt für das Jubiläumsfestival, aber so konnten wir zeigen, dass unsere Abläufe funktionieren.» Der Unterbruch wurde auch via Megafone, App, Facebook und Instagram kommuniziert. «Die Besucher haben sich sehr ruhig und verständnisvoll verhalten», so Huggler.

«Sehr zufrieden»

Über 82000 Besucher kamen kumuliert über die drei Tage auf den Flugplatz Interlaken – ein neuer Rekord. Zum Vergleich: 2018 waren es 10'000 weniger, im Rammstein-Rekordjahr 2013 waren es 81'615 Besucher. Huggler: «Mehr hatten wir nur beim viertägigen Festival 2016; wir sind sehr zufrieden.» Damit ist die 15. Ausgabe – gemessen am Tagesschnitt – die erfolgreichste.

Die Kantonspolizei Bern meldete, dass sie rund ums Festival Verkehrskontrollen durchgeführt hat. Insbesondere am Mittwoch seien gegen 300 Fahrzeuge näher überprüft worden. Über den gesamten Zeitraum stellte sie seien vier Verkehrsteilnehmer fest, die unter Alkoholeinfluss standen. Letztes Jahr waren es deren acht gewesen. Bei vier weiteren Personen fielen Drogenschnelltests positiv aus (2018: fünf). Weiter wurden über vierzig Ordnungsbussen ausgestellt und neun Personen verzeigt.

«Ohne grosse Probleme»

«Alles in allem verlief das Festival aus polizeilicher Sicht ohne grössere Probleme», schreibt die Kantonspolizei. Die Polizeimitarbeiter vor Ort standen auf dem Festivalgelände vorwiegend wegen gemeldeter Streitereien im Einsatz. Vereinzelt seien Meldungen zu Diebstählen oder Lärmklagen eingegangen. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts auf Diebstahl kontrolliert.