Grosser Erfolg für den TV Unterseen (TVU): An den Leichtathletik-Hallenmeisterschaften des Nachwuchses in Magglingen standen zwei seiner Nachwuchsathletinnen zuoberst auf dem Podest. Cynthia Reinle wurde Schweizer Meisterin im 60-Meter-Sprint der Kategorie U-20, und Martina Winterberger war die beste Dreispringerin in der Kategorie U-18. Reinle eroberte sich zudem die Silbermedaille im 200-Meter-Lauf. Die beiden erfolgreichen Athletinnen wurden am Sonntagabend am Westbahnhof Interlaken mit einer Kutsche abgeholt und anschliessend im Stadthaus empfangen.