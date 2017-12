Rebers feierten 15-mal Weihnachten

Am Tag vor Heiligabend präsentierten Peter Reber und seine Tochter Nina bei ihrem einzigen Auftritt im Berner Oberland ihr aktuelles Programm «Advänts­gschichte u Lieder zum Schmunzle u Nachedänke». Sie eröffneten damit die Tschenten-Kultur- Reihe in der Kirche Adelboden.

Peter Reber begrüsste die Besucher in der voll besetzten Kirche Adelboden: «Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Leute wohnen», sagte der 1949 in Bern geborene Vollblutmusiker, der Psychologie studiert hatte. Mit über 40 Gold- und Platinauszeichnungen für seine Alben ist Reber einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz.

Auch seine Tochter Nina bezauberte mit ihrer glockenhellen Stimme das Publikum. Das Singen und Musizieren gehören seit der frühesten Kindheit zu ihren Vorlieben. Sieben Jahre kreuzte die am Schluss vierköpfige Familie (mit Ehefrau Livia und Sohn Simon) auf den Weltmeeren umher.

Lieder und Geschichten

Die Adventsgeschichten von Peter Reber sind speziell, witzig, skurril und immer mit einem Augenzwinkern verbunden. Wie Elvis Presley heimlich den Vierwaldstättersee besucht, das Lied «Vo Luzern gäge Weggis zue» kennen lernt und so zu einem seiner grössten Hits kommt («Love Me Tender»).

Oder wie der passionierte Motorradfahrer in seinen alten Tagen nun halt mit einem Esel, der immerhin Harley heisst, unterwegs ist. Reber hat sich sogar ausgedacht, wie die berühmten Engelbengel auf dem ebenso bekannten Bild von ­Raffael in der Toskana Party ­feiern.

Zwei Stunden Präsenz

Die ausverkaufte letztjährige Lese- und Liedertour war so erfolgreich, dass Peter Rebers Buch und Hörbuch mit den «24 Adväntsgschichte» zum Bestseller avancierte. Im Advent war Peter Reber mit seinen Geschichten wieder unterwegs.

Musikalisch mit von der Partie war dieses Jahr auch Tochter Nina, die mit ihrem Vater zwei Stunden lang ihre berühmten Lieder und auch noch das Volkslied «Simelibärg» sang.

Nina und Peter Reber haben jetzt schon 15-mal Weihnachten gefeiert und freuten sich, zum Abschluss in der alten Kirche in Adelboden aufzutreten. «Zu zweit auf der Bühne zu stehen, macht halt noch mehr Spass», sagte Peter Reber am Schluss des Konzerts und setzte dem begeisterten Applaus ein Ende: «Wir singen euch jetzt noch ein Gute-Nacht-Lied.»

Die Leute äusserten sich beim Verlassen der Kirche: «Einfach wunderbar, harmonisch, stimmig, einmalig, weihnächtlich.» Vreni geht es nicht so gut, aber sie ist ein Fan von Peter Reber: «Hier in dieser Kirche sass ich schon oft.

Aber heute wurde mein Herz geöffnet. So etwas habe ich noch nie erlebt in der schönsten Kirche in Westeuropa. Ich spüre eine Riesenfreude, heute ist für mich Weihnachten», sagte die Adelbodnerin am Tag vor Heiligabend. (Berner Oberländer)