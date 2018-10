Rabenschwarzer Herbst für die Luftwaffe

Der «Immelmann» sei ihm schlecht gelungen, meinten seine Vorgesetzten. Deshalb musste Yves-André Domenjoz diese nach dem deutschen Jagdpiloten Max Immelmann benannte Kunstflugfigur wiederholen. Der Genfer war vor 75 Jahren im Aktivdienst der Fl Kp 1 in Saanen stationiert und flog an diesem für ihn verhängnisvollen 23. Oktober 1943 die befohlene Akrobatikübung. Um 9:55 Uhr stieg Domenjoz vom Flugplatz Saanen zum Repetitionsflug auf. Mit seiner Bücker Jungmeister setzte er erneut zum «Immelmann» an, verlor aber nach dem Hochziehen mit zu grossem Radius an Geschwindigkeit und geriet in etwa 800 bis 1000 Metern Höhe in eine Rückenvrille. Mindestens zweimal gab er Vollgas, um aus der flachen Vrille herauszukommen. Nach längerem Sturz entschied er sich für den Absprung mit dem Fallschirm. Doch es war zu spät, die Höhe nicht ausreichend. Zwar öffnete sich der Fallschirm, aber blähte sich nicht mehr auf. Der 22-Jährige schlug zwischen dem Flugplatz und der Bahnlinie auf einer Wiese auf und wurde sofort getötet. Das Flugzeug zerschellte um 10:02 Uhr auf dem Flugplatzgelände.

Flieger ungenügend betankt

Glück im Unglück hatte 15 Tage zuvor der Pilot Maurice Fleury. Dieser startete am 12. Oktober um 15:07 Uhr in Zweisimmen mit zu wenig Treibstoff im Tank seiner Maschine Richtung Axalp, um zusammen mit seinem Patrouillenführer Schiessübungen zu absolvieren. Auf dem Rückflug kurz vor dem Morgenberghorn kam es zu einem starken Aussetzen des Motors. Fleury entschloss sich zum Absprung und landete mit dem Fallschirm auf einem Felsvorsprung etwa 15 Meter unter der Krete am Osthang der Sulegg, westlich von Zweilütschinen. Bei der Landung sackte der Fallschirm zusammen, und der Pilot stürzte noch etwa 4 Meter tiefer und erlitt einen Bruch des rechten Unterschenkels. Die Maschine zerschellte im Gelände.

Später stellte sich heraus, dass der Fliegersoldat beim Betanken der Messerschmitt wegen des Fehlens einer Gummidichtung durch einen Rückstrahl getäuscht worden war. Dies zeigt, dass auch das Wartungspersonal eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe hat, erklärt der Buchautor Peter Brotschi, der in seinem Buch «Gebrochene Flügel» alle Unfälle der Schweizer Luftwaffe niedergeschrieben hat: «Ich war selber in der Rekrutenschule Flugzeug- und Waffenwart. Ich war immer froh, wenn meine Venom nach dem Flug wohlbehalten zurückkam.»

Piloten im Wrack verbrannt

Heftige Turbulenzen könnten der Grund gewesen sein für den Flugzeugabsturz sechs Wochen später in der Bonderkrinde am Südhang des Grossen Lohners bei Adelboden. Der Unfall ereignete sich bei einem Rekognoszierungsflug der Fl Kp 2 am 24. November. Das Flugzeug startete in Riaz, um die Gebirgsfüsilierkompanie II/37 zu beobachten. Als der Pilot mit seiner C-3603 die Bonderkrinde um 11:45 Uhr zum zweiten Mal anflog, diesmal mit geringerer Überflughöhe, machte er, um trotz der Enge der Mulde noch wenden zu können, eine Rechtskurve. Daraus entstand eine getrudelte Rolle, worauf das Flugzeug in einer Vrille in die Mulde abstürzte. Beim Aufprall geriet das Flugzeug sofort in Brand. Die Piloten, Oberleutnant und Familienvater Robert Braissant und Leutnant Pierre César, verstarben auf der Stelle.

1943 war das schwärzeste Jahr der Schweizer Flieger- und Fliegerabwehr in der Aktivdienstzeit. Unter der Führung des Berners Hans Bandi, Kommandant und Waffenchef der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen von 1936 bis 1943, gingen 77 Maschinen verloren. 58 Piloten verunfallten tödlich, 12 davon allein 1943. Die Gründe für die vielen Verluste im Zweiten Weltkrieg sieht Autor Peter Brotschi in der erhöhten Risikobereitschaft der Piloten: «Im Zweiten Weltkrieg wurde viel mehr geflogen als vorher.» (Berner Oberländer)