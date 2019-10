Prachtswetter und Prachtskühe

Das war ein wunderbarer, strahlend sonniger Herbsttag am Samstag mit grünen Wiesen, klarer Fernsicht und buntem Laub an den Bäumen. Viele der zahlreichen Besucher an der 16. Topschau in Saanen sonnten sich im T-Shirt.

Nach den normalen Herbstschauen in den Bäuerten folgte mit der Topschau der Höhepunkt mit den schönsten der schönen Kühe. Dem vereinigten Viehzuchtverein Saanenland gehören nur Einzelmitglieder an, davon erfreulicherweise auch zwei ausserkantonale, Französisch sprechende Mitglieder aus Flendruz.