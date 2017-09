Poststelle in Unterseen schliesst

Nach langem Hin und Her ist es nun definitiv: Die Poststelle an der Hauptstrasse schliesst. Das teilte die Post den Einwohnern in einem Flugblatt mit. «Der Auftritt unserer Filiale in Unterseen ist nicht mehr zeitgemäss», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung.

Die Post will künftig lieber am grösseren Standort in Interlaken investieren. Postdienstleistungen werden in Unterseen zukünftig in einer Agentur im Geschäft von Büro­bedarf Schaffner abgewickelt. Damit bleibe das Angebot weiterhin an zentraler Lage zugänglich. Der Wechsel an den neuen Standort an der Bahnhofstrasse 5 erfolgt per 13. November.

Unmut im Gemeinderat

Erst im Frühling erfolgte eine erneute Prüfung der Filialschliessung durch die Eidgenössische Postkommission (diese Zeitung berichtete). Die Hoffnung lebte nur ein halbes Jahr weiter. Der Unterseener Gemeinderat, welcher zusammen mit Habkern für den Erhalt der Filiale kämpfte, kann den Entscheid der Post nicht nachvollziehen: «Wir nehmen den Entscheid mit grossem Zorn zur Kenntnis», sagt Gemeinderat Ernst Vögeli. (pga)