Post verabschiedet sich aus dem Dorf

«Die Post Einigen zeigt sich bald von einer neuen Seite.» Und wie. Was die Post im ersten Satz ihres Rundschreibens an die Bewohner von Einigen als frohe Botschaft verkündet, ist für diese eher eine Zumutung, denn die künftigen Postgeschäfte müssen in der Bäckerei-Konditorei Linder an der Spiezstrasse 61 im Gwatt erledigt werden, die genau zwei Kilometer nordwestlich des Dorfzentrums von Einigen liegt. Das Haus der Bäckerei Linder ist übrigens das letzte Gebäude auf Spiezer Boden an der Grenze zu Thun.

Leider habe sich im Dorf Einigen keine Filiale mit einem Partner realisieren lassen, schreibt die Schweizerische Post. «Mit der Bäckerei-Konditorei Linder im Gwatt steht ein bewährter Partner zur Verfügung. Bereits heute können dort Briefe und Pakete abgeholt werden.» Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt in Einigen die Möglichkeit für eine Partnerschaft geben, werde die Post die Realisierung einer Filiale mit Partner in Einigen prüfen.

Die Post begründet die Schliessung des Standortes Einigen mit den veränderten Lebens- und Kundengewohnheiten. «SMS, E-Mail und Internetbanking verdrängen herkömmliche Postdienstleistungen.»

Verständnis für die Post

Für die Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner ist eine Postagentur im Gwatt «immer noch besser als gar keine. Wir haben zusammen mit den Postverantwortlichen nach einer Lösung gesucht, diese aber nicht gefunden. Die verbleibenden zwei Läden in Einigen wären zur Einrichtung einer Agentur ungeeignet.» Immerhin sei so die Postagentur mit den wesentlich längeren Ladenöffnungszeiten der Bäckerei Linder künftig auch attraktiv. Ausserdem würden gewisse Postdienstleistungen auch via Briefträger an der Haustür möglich. «Und mit dem geplanten MyPost-24-Stunden-Automaten in Spiez plant die Post ja bereits eine weitere Verbesserung.»

Auch Peter Aebersold als Präsident des Ortsvereins Einigen hat Verständnis dafür, dass die Post Bedarf für Anpassungen hat: «Sosehr wir die Schliessung der Poststelle bedauern, sind wir doch froh darüber, dass wir mit der Postagentur in der Bäckerei-Konditorei Linder wenigstens noch ein Postangebot in der Bäuert Einigen haben. Der Ortsverein Einigen wird sich auch nicht gegen die Absichten der Post auflehnen, denn wir selber sehen auch keine Alternative. Hingegen hoffen wir, dass die Post Spiez daraus gestärkt hervorgehen wird.»

Infoabend für alle

Am 8. März von 19.30 bis 21.30 Uhr präsentiert die Post in Absprache mit der Gemeinde Spiez das neue Angebot und beantwortet Fragen. Zu diesem Anlass lädt die Post in den Deltapark Gwatt ein. (Berner Zeitung)