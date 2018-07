Plastik belastet auch Oberländer Seen

Die Bilder sind bekannt: Einwegbeutel, PET-Flaschen oder andere Gegenstände aus Plastik, die einzeln oder in grösseren Ansammlungen auf den Weltmeeren herumtreiben und diese verschmutzen. Im Frühling zeigte eine Studie der Universität Genf, dass auch Schweizer Seen und Flüsse teils stark mit Kunststoffteilen belastet sind.

Im Genfersee zum Beispiel wurden Plastik­abfälle gefunden, deren giftige Substanzen die Grenzwerte teilweise um das 70-Fache überschritten (wir haben berichtet).Unlängst veröffentlichte die von Freiwilligen getragene Organisation Stop Plastic Pollution CH (Stoppp) die Resultate einer neuen Schweizer Studie. In der Mitteilung heisst es, «dass die Abfallmengen an Schweizer Gewässern stetig zunehmen». Hochrechnungen liessen vermuten, dass entlang grösserer Flüsse über drei Millionen Plastikteile und an den 100 grössten Schweizer Seen sogar über vier Millionen Plastikteile liegen könnten.

Stoppp fordert von der Politik «ein Verbot bestimmter Einwegplastikprodukte». Vorletzte Woche reichte zudem die Fraktion der Grünen an der Sitzung des Thuner Stadtrats ein Postulat zum Thema ein. Die Partei bittet den Gemeinderat, diverse Massnahmen zu prüfen, damit auf kommunaler Ebene Kunststoffabfälle reduziert und das Recycling gefördert wird.

Brienzersee: Mehr als erwartet

Wie sieht es aber überhaupt aus mit Plastikabfällen im Raum Thun und Oberland, etwa im Thuner- und Brienzersee? Die erste Antwort vom Fachbereichsleiter Gewässerökologie beim kantonalen Amt für Wasser und Abfall (AWA), Markus Zeh, fällt ernüchternd aus: «Es existieren keine genauen Daten.» Es hätten in den letzten Jahren nur vereinzelte und unsystematische Messungen stattgefunden, daher seien keine Aussagen zu einzelnen Gewässern im Kanton möglich.

Immerhin: «Die Konzentration von Plastik in Seen und Flüssen des Kantons Bern hat in den vergangenen zehn Jahren zugenommen», so Zeh. Bei einer Studie der ETH Lausanne im Jahr 2015 sei zum Beispiel im Brienzersee «relativ viel» Mikroplastik gefunden worden – jedenfalls mehr als erwartet. Das genaue Ausmass bleibt aber unklar.

Generell handle es sich im Raum Thun und im Oberland vor allem um ein Littering- und nicht um ein Gewässerverschmutzungsproblem. Und: Die Konzentrationen seien nicht so hoch, dass beispielsweise Tiere, die sich von Algen ernähren, mehr Plastik als Algen fressen – wie dies teilweise in den Weltmeeren der Fall ist.

Wind verbreitet Kleinpartikel

Dass die Faktenlage dünn ist, hat diverse Gründe. So existiert laut Markus Zeh für Mikroplastik weltweit noch keine einheitliche Definition und deshalb auch keine einheitliche Methodik, was spezifische Untersuchungen erschwert. Grob gesagt handelt es sich bei Mikroplastik um Kleinstteile, die etwa durch Zersetzung entstehen und die von blossem Auge nicht erkennbar sind.

Überdies beeinflussen verschiedenste Faktoren die Plastikkonzentration in Gewässern: So kann zum Beispiel der Wind Kleinstpartikel über weite Strecken transportieren und verbreiten. «Darum können wir auch nicht verallgemeinernd sagen, dass weiter flussaufwärts gelegene Gewässer wie etwa der Brienzersee eine tiefere Konzentration aufweisen als etwa der Wohlensee», erklärt Markus Zeh. Das Gleiche gelte bei den Flüssen selbst. Es gebe also «kein logisches Muster».

Der Experte des AWA verweist weiter auf eine Studie der ETH Zürich. Dabei zeigte sich, dass auch Kläranlagen (siehe Kasten) längst nicht alles rausfiltern können, was dort landet – beispielsweise in der Waschmaschine ausgespülte Kunstfasern von Kleidern oder Mikroglobuli, die in Medikamenten, Deos oder Zahnpasten vorkommen. «Bezüglich Plastikverschmutzung ist ein Gewässer kurz nach einer Kläranlage also nicht zwingend sauberer als davor», sagt der Gewässerökologe. (Berner Oberländer)