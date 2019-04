Perfektes Wetter und eine Portion Nostalgie am Snowpenair

Die einzigartige Kulisse des Snowpenair wurde nicht nur von James Morrison sehr genossen, sondern war natürlich auch dieses Jahr wieder ein besonderes Highlight für die Besucherinnen und Besucher. «Ich habe von diesem Open Air gelesen und habe meinem Partner mit den Tickets ein Ostergeschenk gemacht», sagt Margrit Jaggi aus Solothurn. «Wir sind jetzt zum ersten Mal hier, und diese Kulisse ist einfach fantastisch.»

Glücklicherweise spielte am Samstag auch das Wetter perfekt mit. Trotz nur drei Grad über null schien die Sonne so stark, dass es sich einige Besucherinnen und Besucher sogar im T-Shirt gemütlich machten. «Ich bin jetzt schon zum dritten Mal mit meiner Frau hier, und es ist so schön, dass auch das Wetter stimmt. Wir waren nämlich auch schon hier, als man die Bühne kaum sehen konnte wegen des schlechten Wetters», sagt Daniel Ritter aus Bassersdorf.

Ein Versprechen für 2020

Während das zweitletzte Snowpenair nur ein mässiger Erfolg war, verspricht sich Urs Kessler vom letzten Open Air auf der Kleinen Scheidegg umso mehr. «Wir haben vor einiger Zeit eine Facebook-Umfrage zu den beliebtesten Bands unserer Fans gemacht. Die Band, die am meisten Stimmen bekommen hat, konnten wir nun für das letzte Snowpenair buchen», sagt der Jungfraubahnen-CEO.

Leider könne er aber erst am 1. September dieses Jahres bekannt geben, um welche Band es sich dabei handle. «Ich kann aber versprechen, dass am 5. April 2020 hier etwas passieren wird, das es so noch nie gegeben hat», sagt Urs Kessler. «Da wird der Eiger voll im Takt rocken, und wir wer-den alles daransetzen, mit dem 23. Snowpenair einen krönenden Abschluss zu bieten.»

Das 23. und zugleich letzte Snowpenair wird am 4. und 5. April 2020 auf der Kleinen Scheidegg stattfinden.