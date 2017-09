Parkplatzbewirtschaftung nun gemeindeweit geregelt

Man hätte davon ausgehen können, dass der eine oder andere Punkt des geänderten Parkplatzbewirtschaftung-Reglements (PBR) noch zu Diskussionen Anlass geben könnte. Dem war aber an der ausserordentlichen Saaner Gemeindeversammlung vom Freitagabend nicht so. Zu gut und ausgewogen hatten die diversen Partner und Interessengruppen den Konsens erarbeitet, auf dessen Basis in der ganzen Gemeinde nun die Parkplätze bewirtschaftet werden können. Je nach Standort gelten diverse Tarifabstufungen – dies auch dank dem Entgegenkommen der Bergbahnen Destination Gstaad (BDG), welche die in der letzten Wintersaison erhobene Tagespauschale von 5 Franken aufgeweicht hat.

Nur fünf waren dagegen

Damit wurde auch der Antrag der letzten Gemeindeversammlung vom 31. März umgesetzt, die das PBR bereits genehmigt hatte. Jetzt galt es noch einen Zusatz­antrag zu erfüllen. Dieser lautete dahingehend, dass «die Stossrichtung des PBR eine kunden- und gästefreundliche, einfache und über Gemeindegebiet vereinheitlichte Lösung sein soll».

Diese ausgearbeitete Verordnung ist der Gemeindeversamlung, welche von 99 Stimmberechtigten (2,33 Prozent der Stimmbevölkerung) besucht wurde, nun vorgelegt worden. Sie hat sie klar mit grossem Mehr gegen 5 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

Paul Wehren (Vorstand Verein Freunde des Rellerli) machte gar ein Kompliment: «Die Lösung ist viel besser.» Sie sei zwar schmerzhaft, aber gut, meinte er. Die zuständige Gemeinderätin Therese Mösching entgegnete einem weiteren Stimmbürger, Grundeigentümer von einem Teil vom Saanerslochparkplatz, dass alle Interessenvertreter des Saanerslochs begrüsst worden seien.

Ob man sich schon Gedanken gemacht habe wegen der Hauswirth-Matte, wenn diese nach dem Abbau der Rellerlibahn ab 2019 renaturiert werden müsse? Das wollte ein weiterer Stimmbürger wissen. Das sei bis jetzt nicht passiert, so Therese Mösching. Man werde auf Hauswirths zugehen, wenn «die Rellerlibahn mal nicht mehr da ist».

Die Geschäftsprüfungskommission GPK hatte auf einen formellen Fehler im Text des Zusatzantrags hingewiesen. In diesem war an einer Stelle vom Parkplatzreglement statt vom Parkplatzbewirtschaftung-Reglement die Rede gewesen. Der Titel und die Vorlage waren aber korrekt.

Die verschiedenen Tarifabstufungen in der Gemeinde variieren zwischen Erststundenabgaben von 50 Rappen bis 4 Franken. Auf den von der Gemeinde bewirtschafteten Parkplätzen kommen meist 50 Rappen für die erste Stunde zum Tragen. Wenn die Parkfelder aber in der Nähe von solchen der BDG liegen (wie beim Bahnhof Schönried), werden auch dort die abgestuften Tarife von 2 Franken für die erste Stunde, 4 Franken für zwei Stunden und 5 Franken ab drei Stunden angewendet. Parkfelder in Saanenmöser und Schönried werden im Unterschied zu Saanen und Gstaad, die Ganzjahresdestinationen sind, nur im Winter bewirtschaftet. (Berner Zeitung)