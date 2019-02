Die aktuelle Planung stamme aus dem Jahr 1998. Das Alter sei aber nicht der Grund, weshalb man aktiv werde. «Das Baureglement hat sich über die Jahre bewährt», erklärte Beat Kälin von der Firma Ecoptima. Aber es müsse nun an die Verordnung über die Begriffe und die Messwerte im Bauwesen (BMBV) angepasst werden. Und auch für die Ausscheidung der Gewässerräume gibt es Vorgaben von Bund und Kanton.

Gerade der terminliche Druck in diesen Fragen habe den Gemeinderat dazu bewogen, die Ortsplanungsrevision zu etappieren, erklärte Gemeindepräsident Christian Anderegg. In der ersten Etappe – sie war Thema des Infoabends – geht es um das Baureglement, den Zonenplan Naturgefahren und den Zonenplan Gewässerraum.

Neue Bezeichnungen

Bei der BMBV gehe es darum, dass man in allen Gemeinden vom selben spreche, erklärte Kälin. «Die BMBV gibt die Messweise vor, die Gemeinde legt das konkrete Mass fest», betonte er. So sei es durchaus möglich, an Bewährtem festzuhalten, auch wenn man die Bezeichnungen ändern müsse. So werde zukünftig auf die Volumenziffer verzichtet. Auch gebe es keine Begrenzung der zulässigen Vollgeschosse mehr, da dies über die Gebäudehöhe geregelt sei.

Daniel Tobler von der Geotest AG erläuterte die Gefahrenkarte. Diese sei eine notwendige Grundlage für die Raumplanung, Mittel zur Schadenprävention, Planungsgrundlage für Schutzmassnahmen und Grundlage zur Erlangung von Subventionen zum Schutz vor Naturereignissen. In den Ausführungen von Tobler wurde klar, dass in Grindelwald speziell auf Rutschungen geachtet werden muss. An konkreten Beispielen zeigte Tob­ler auf, dass die Situation in Grindelwald wohl einzigartig sei.

Die konkreten Auswirkungen erläuterte wieder Kälin. «Es müssen Auszonungen vorgenommen werden.» Betroffen seien Grundstücke, welche im erheblichen Gefahrengebiet zu liegen kommen und ohnehin nicht bebaut werden können. Wo schon Bauten bestünden, habe man von Auszonungen abgesehen.