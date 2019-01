Am Inferno-Rennen ist vieles anders als an andern skisportlichen Wettkämpfen. So führt die Langlaufstrecke mitten durchs Dorf, was im Bergdorf Mürren nicht heisst, dass es ausschliesslich «äbeswägs geid». Es gibt eine schwierige Abfahrt, drei Buckel mitten auf der Loipe (fast wie in der Abfahrt von Val Gardena) und einen stotzigen Stutz zu meistern. Drei Runden à 1370 Meter sind zurückzulegen.