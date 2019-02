Die Bahn wurde, nach etlichem politischen Hickhack, in das sich auch ein Komitee vom Bödeli eingemischt hatte, von Montreux nach Les Avants, dann bis Montbovon, 1904 bis Châteaux d’Œx und Gstaad und 1905 schliesslich bis Zweisimmen gebaut.

Bereits in den 1930er-Jahren wurde die Idee der direkten Linie von Montreux nach Interlaken und weiter über die ebenfalls schmalspurige Brünigbahn nach Luzern als «Golden Pass of Switzerland» diskutiert. Ab den 1980er-Jahren machte sich der private Verein «3. Schiene Golden Pass» für das durchgehende Bahnangebot stark.

Luxuswagen ohne Erfolg

Am 14. Juni 1931 wurden vier Pullman-Wagen bei der MOB eingeweiht und ab dem folgenden Tag im Sommerfahrplan 1931 zusammen mit zwei Salonwagen der MOB eingesetzt. Die Eisenbahnwagen wurden im Auftrag der Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens bei der SIG in Neuhausen gebaut. Sie fuhren nur einen Sommer lang.

Bereits mit Ende des Sommerfahrplans am 10. September 1931 war, nach nur drei Monaten, auch das Ende des fahrplanmässigen Einsatzes dieser Wagen gekommen. Diesem luxuriösen Zug war also kein Erfolg beschieden, da seine Einführung in der Sommersaison des Jahres 1931 in die beginnende Weltwirtschaftskrise fiel – man hatte kein Geld mehr für Urlaubsfahrten inLuxuszügen.

Grosse Panoramafenster

Im Jahr 1932 wurden noch vereinzelte Sonderfahrten mit den Pullman-Wagen durchgeführt. Die eigens für diese Strecke gebauten vier Wagen wurden 1938 an die Rhätische Bahn verkauft.

Die Touristenbahn setzte auch später konsequent auf Zugkompositionen mit Panoramawagen. Luxuriöse Wagen mit grossen Panoramafenstern sollen den Fahrgästen eine bequeme Fahrt und schöne Aussicht auf die Landschaft bieten. Mit dem seit 1993 verkehrenden Crystal Panoramic Express und dem ab 1995 eingesetzten Golden Panoramic Express hatte die MOB nun zwei Luxuszüge im Einsatz.